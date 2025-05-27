«Казалось, теперь проблем не будет, и он свое возьмет»

На теннисном турнире Большого шлема Roland Garros первая громкая неожиданность. Лучший теннисист России Даниил Медведев, который сейчас занимает в глобальном рейтинге 11-е место, проиграл в первом круге 81-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри. Матч продолжался почти четыре часа. За развитием событий на корте следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

В матче первого круга Медведев—Норри россиянин был явным фаворитом. Во-первых, разница в рейтинге была очевидна, а во-вторых, Даниил до этого момента никогда британцу не проигрывал. Так что начало встречи обескуражило всех. Медведев уступил два первых сета (5:7), (3:6). Причем во второй партии он совсем потерял нити игры. Если учесть, что перед началом турнира Медведев говорил, что сейчас играет на грунте лучше, чем когда-либо в жизни, это было как минимум странно. Возможно, на игру нашего теннисиста повлияло раннее начало матча, считает теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает на парижских кортах: «Даниил не скрывает того, что он не любит играть по утрам. Он предпочитает дневные матчи. Не очень поздно, но и не очень рано. Между рано и поздно он выберет поздно, он это не раз говорил».

Но проиграв два сета, Медведев проснулся, и все встало на свои места. В третьей партии счет был уже в пользу россиянина (6:4), а в четвертой он под аплодисменты трибун, можно сказать, вынес своего соперника (6:1). Казалось, теперь проблем не будет и в пятом сете, Медведев свое возьмет, но ведя в счете (5:4) и подавая на партию, Даниил вдруг начал ошибаться и уступил (5:7). Конечно, все произошедшее можно назвать неожиданностью и даже сенсацией, но не стоит забывать, что сейчас Кэмерон Норри находится в блестящей форме, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Норри на прошлой неделе взял сет у будущего победителя и чемпиона в Женеве — Новака Джоковича. Причем показал солидную игру. Когда он находится в отличной физической форме, он хорош. Норри был в десятке еще сравнительно недавно. Естественно, в теннис играть не разучился».

После этого поражения негатива в адрес Медведева было немало, но критикуя спортсмена, стоит помнить, что Roland Garros — один из самых непредсказуемых турниров и наверняка подарит поклонникам тенниса еще не одну неожиданность, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Земляной шлем самый тяжелый. Самые долгие розыгрыши, самые длительные матчи. Огромная нагрузка и на игроков, и на тренеров. Травмы, к сожалению, довольно часты. Тут полный букет всего».

К счастью, в женском одиночном разряде Roland Garros лучшая тенниска нашей страны Мирра Андреева все сделала как надо. Она обыграла в первом круге испанку Кристину Букшу в двух сетах (6:4), (6:3).

Владимир Осипов