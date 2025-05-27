«Казалось, теперь проблем не будет, и он свое возьмет»
Владимир Осипов — о проигрыше Даниила Медведева
На теннисном турнире Большого шлема Roland Garros первая громкая неожиданность. Лучший теннисист России Даниил Медведев, который сейчас занимает в глобальном рейтинге 11-е место, проиграл в первом круге 81-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри. Матч продолжался почти четыре часа. За развитием событий на корте следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Lisi Niesner / Reuters
В матче первого круга Медведев—Норри россиянин был явным фаворитом. Во-первых, разница в рейтинге была очевидна, а во-вторых, Даниил до этого момента никогда британцу не проигрывал. Так что начало встречи обескуражило всех. Медведев уступил два первых сета (5:7), (3:6). Причем во второй партии он совсем потерял нити игры. Если учесть, что перед началом турнира Медведев говорил, что сейчас играет на грунте лучше, чем когда-либо в жизни, это было как минимум странно. Возможно, на игру нашего теннисиста повлияло раннее начало матча, считает теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает на парижских кортах: «Даниил не скрывает того, что он не любит играть по утрам. Он предпочитает дневные матчи. Не очень поздно, но и не очень рано. Между рано и поздно он выберет поздно, он это не раз говорил».
Но проиграв два сета, Медведев проснулся, и все встало на свои места. В третьей партии счет был уже в пользу россиянина (6:4), а в четвертой он под аплодисменты трибун, можно сказать, вынес своего соперника (6:1). Казалось, теперь проблем не будет и в пятом сете, Медведев свое возьмет, но ведя в счете (5:4) и подавая на партию, Даниил вдруг начал ошибаться и уступил (5:7). Конечно, все произошедшее можно назвать неожиданностью и даже сенсацией, но не стоит забывать, что сейчас Кэмерон Норри находится в блестящей форме, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Норри на прошлой неделе взял сет у будущего победителя и чемпиона в Женеве — Новака Джоковича. Причем показал солидную игру. Когда он находится в отличной физической форме, он хорош. Норри был в десятке еще сравнительно недавно. Естественно, в теннис играть не разучился».
После этого поражения негатива в адрес Медведева было немало, но критикуя спортсмена, стоит помнить, что Roland Garros — один из самых непредсказуемых турниров и наверняка подарит поклонникам тенниса еще не одну неожиданность, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Земляной шлем самый тяжелый. Самые долгие розыгрыши, самые длительные матчи. Огромная нагрузка и на игроков, и на тренеров. Травмы, к сожалению, довольно часты. Тут полный букет всего».
К счастью, в женском одиночном разряде Roland Garros лучшая тенниска нашей страны Мирра Андреева все сделала как надо. Она обыграла в первом круге испанку Кристину Букшу в двух сетах (6:4), (6:3).