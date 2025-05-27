Водитель грузовика скончался после падения с моста в реку Странница под Коробицыно
В полдень 27 мая на 55-м км автодороги «Пески-Сосново-Подгорье» водитель бетономешалки по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего грузовик упал с моста в реку Странница, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Последствия ДТП в Ленобласти, где водитель бетономешалки пробил ограждение моста и упал в реку
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
В результате происшествия водитель скончался, его, судя по кадрам, зажало в раскуроченной кабине. По факту случившегося проводится проверка, личность погибшего устанавливается.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти загорелся туристический автобус с 30 пассажирами в салоне. Инцидент произошел в деревне Иссад. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.