Водителям подготовили поправки в колеса

Минздрав и МВД разработают перечень лекарств, запрещенных к употреблению водителями. Туда войдут снотворные, анестетики, лекарства для страдающих эпилепсией и болезнью Паркинсона. На основании этого перечня суды будут лишать водителей прав и назначать штраф в 45 тыс. руб. Новые нормы заложены в правительственном законопроекте, который приняла Госдума в первом чтении. Депутаты призвали прописать также предельно допустимую концентрацию лекарств и обязать фармкомпании маркировать упаковку запрещенных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки к КоАП, принятые Госдумой в первом чтении 27 мая, внесены правительством в Госдуму в июне 2023 года. Суды смогут применять лишение прав вместе с штрафом в 45 тыс. руб. в отношении водителей, в организме которых найдены лекарства. Препараты, перечень которых установит правительство, не должны относиться к наркотическим, психотропным веществам и их аналогам. Врач должен будет установить клинические признаки опьянения (к ним относятся, к примеру, покраснение лица, тремор рук, нечеткая речь и т. д.).

Совокупность этих двух условий — найденное в организме лекарство и клиническая картина — и будет приводить к наказанию.

Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС). ПДД, напомним, запрещают водить машину под воздействием любых веществ, ухудшающих внимание. Механизм определения алкоголя, наркотиков и психотропных веществ в выдохе, моче и крови урегулирован. Некоторые суды раньше наказывали водителей и за найденные в анализах лекарства (например, после употребления «Фенозепама», «Фенибута»), но КС решением от ноября 2022 года запретил это делать, установив, что для этого нужны изменения к КоАП.

Законопроект в Госдуме представляли замглавы МВД Игорь Зубов, замглавы Минздрава Олег Салагай и член комитета Госдумы по охране здоровья Олег Иванинский (ЕР). Они рассказали, что перечень запрещенных лекарств подготовит специальная рабочая группа при правительстве. На данный момент известно, что в перечень войдут снотворные, анестетики, а также лекарства, назначаемые при эпилепсии и болезни Паркинсона. Проект списка представят депутатам ко второму чтению законопроекта.

В ходе обсуждения парламентарии предложили доработать документ. Олег Леонов («Новые люди») считает, что нужно утвердить предельно допустимую концентрацию лекарств по аналогии с тем, как это сделано с алкоголем. Он привел в пример ситуацию, когда водитель мог принять препарат за несколько дней до остановки инспектором, в крови осталось небольшое количество лекарств, но это все равно будет поводом для наказания. Аналогичный вопрос задала и депутат Нина Останина (КПРФ). Олег Салагай заявил, что вопрос о предельных концентрациях лекарств обсудят ко второму чтению.

Депутаты Анатолий Выборный (ЕР) и Алексей Куринный (КПРФ) предложили прописать в законодательстве обязанность фармацевтических компаний наносить специальную маркировку на упаковку лекарств, несовместимых с вождением (по аналогии с предупреждениями на пачках сигарет). Сейчас, напомним, противопоказания к вождению указаны лишь в инструкциях, но их мало кто читает, отмечают парламентарии.

Господин Выборный сомневается, что у регионов есть оборудование, позволяющее выявлять в крови водителей лекарства.

Изложенный скепсис поддержал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов: он предложил в связи с этим внести поправки к закону к федеральному бюджету. Олег Салагай заверил парламентариев, что необходимое оборудование у субъектов федерации уже есть.

Замечания к поправкам высказал и комитет по госстроительству, заключение которого было опубликовано в базе данных Госдумы накануне рассмотрения. Первый зампред комитета Ирина Панькина (ЕР) предлагает, в частности, ввести некий «дифференцированный административный механизм», учитывающий цели использования лекарства, их дозировку, наличие назначения врача, а также «значимость вызванного воздействия на психофизические функции водителя». Сейчас, напомним, санкция за пьяное вождение единая для всех (лишение прав плюс штраф 45 тыс. руб.). Поправки к законопроекту будут подготовлены к 10 июня. “Ъ” следит за развитием событий.

Иван Буранов