Исполнителя роли султана Сулеймана в «Великолепном веке» отправили в тюрьму

Суд в Стамбуле вынес приговор в отношении актера Халита Эргенча, который известен по роли султана Сулеймана в телесериале «Великолепный век». Его обвинили в даче ложных показаний во время расследования протестов в Стамбуле в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халит Эргенч

Фото: Dado Ruvic / Reuters Халит Эргенч

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Изначально суд приговорил Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы, передает Anadolu. Позже, приняв во внимание уважительное отношение актера к суду, срок сократили до 1 года, 10 месяцев и 15 дней. Anadolu отмечает, что актер еще может обжаловать приговор.

Суд также приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы актера Рызу Коджаоглу. Ему предъявили аналогичное обвинение.

В 2013 году в стамбульском парке Гези прошли протесты против строительства торгового центра на месте исторических казарм. По версии следствия, Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу дали ложные показания на вопрос о контактах и связях с протестующими.