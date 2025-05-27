На Кубани собрали 13,5 млн т зерна за 2024 год

Краснодарский край в 2024 году сохранил лидирующие позиции в производстве зерна в России, собрав 13,5 млн т. Объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе достиг 600 млрд руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость отгруженной продукции пищевых производств выросла на 5% и составила 623 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отечественными семенами пшеницы, ячменя, риса, сои засеяно 100% кубанских полей, кукурузы и подсолнечника — 50%, сахарной свеклы — 10%. В этом году нарастили долю сева кукурузы и подсолнечника нашими семенами до 55%, сахарной свеклы — до 15%»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В регионе озимыми культурами засеяно 1,8 млн га. Полностью завершены работы по севу яровых культур на площади также в 1,8 млн га. Выполнен план по севу риса — засеяно 116 тыс. га. По словам главы региона, завершение строительства Федоровского гидроузла позволит увеличить площадь рисовых полей и собирать более 1 млн т этой культуры.

Садоводство Кубани в прошлом году показало рекордные результаты — произведено 600 тыс. т фруктов и ягод. Однако в этом году из-за возвратных заморозков прогнозируются потери урожая до 15%. В овощеводстве в 2024 году собрано около 870 тыс. т продукции. Кроме того, произведено свыше 1,5 млрд банок плодоовощных консервов.

На реализацию четырех государственных программ, курируемых Минсельхозом России, правительство направило 682 млрд руб. В 2024 году российские аграрии собрали почти 130 млн т зерновых. Самообеспеченность семенами в стране составила 67,6%. К 2030 году, согласно поставленной президентом задаче, сборы зерна должны достичь 170 млн т.

Алина Зорина