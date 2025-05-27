В Краснодарском крае зафиксирован максимальный за 5 лет спрос самозанятых на займы

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру спроса по сектору МФО в Краснодарском крае в разрезе доли заявок от тех, кто работает на себя в статусе самозанятого.

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За первые четыре месяца 2025 года (январь-апрель) доля соответствующих заявок в совокупном объеме достигла 19,2%. Это на 2,8 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на долю таких заявок приходилось 16,4%. Относительно января-апреля 2023, 2022 и 2021 годов показатель вырос на 7,3 п.п., на 8,4 п.п. и на 10 п.п., в указанные периоды на долю таких заявок приходилось 11,9%, 10,8% и 9,2% соответственно.

Одновременно на пятилетнем отрезке в рамках данного сегмента клиента увеличилась доля тех, кто запрашивает ссуды в размере от 30 тысяч рублей и более. В январе-апреле 2025 года на долю таких заемщиков пришлось 31,7%, что на 10,5 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, когда показатель находился на отметке 13,8%.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Рост спроса со стороны самозанятых граждан связан с популяризацией данного налогового режима среди населения. Так, по данным краевого управления ФНС, в Краснодарском крае по итогам первого квартала 2025 года зарегистрировано 646,9 тысяч самозанятых, что на 6,5% больше по сравнению с началом года. Потребность самозанятых в заемных средствах связана и с личными нуждами, и с потребностями бизнеса на коротком горизонте — закрытие кассовых разрывов, пополнение оборотного капитала и пр.».