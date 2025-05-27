Госдума сократила срок рассмотрения заявлений на получение маткапитала

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, уточняющий процедуру оформления материнского капитала. Срок рассмотрения заявок на выплату сократится с десяти до пяти дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документу, родители будут получать сертификат на материнский капитал не позже чем через пять дней с момента рождения ребенка. Также до 48 часов сократится срок межведомственного взаимодействия по вопросам оформления выплаты.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб. За второго ребенка государство выплачивает 912,1 тыс. руб. При этом если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб.

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