На благоустройство общественных зон в Ядрине выделят 71 млн рублей

На первый этап благоустройства общественных пространств в зоне административного центра города Ядрин Чувашской Республики направят более 71 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В ходе работ запланировано обустройство тротуара, установка пешеходных покрытий, бордюров, дорожных знаков, ремонт кабельной канализации. Также рабочие установят ряд малых архитектурных форм, в том числе 28 скамеек и 28 урн, городские часы, 34 парковочных столбика, 19 велопарковок и т. д.

Заказчиком выступает «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Работы профинансируют за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Чувашии и средств бюджета Ядринского муниципального округа. Благоустройство должны завершить до 31 октября 2025 года.

Диана Соловьёва