Ростовская область стала участником эксперимента по внедрению гостевых домов

Ростовская область стала участников эксперимента по внедрению гостевых домов. В третьем и окончательном чтении соответствующий закон сегодня приняла Госдума РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно документу, опубликованному на портале системы обеспечения законодательной деятельности, под понятие «гостевой дом» попадает недвижимость (или ее часть), с отдельным выходом на земельный участок, и выходом в общую площадь дома. Хозяин строения, которое попадает под ряд критериев, имеет право предоставлять место для временного проживания физическим лицам. Зарегистрировать гостевой дом будет необходимо в специальном реестре.

Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Кроме Ростовской области в нем примут участие Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Республика Алтай, Республик Дагестан, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Херсонская области, а также на федеральная территория Сириус.

Константин Соловьев