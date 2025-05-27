В Ярославском музее-заповеднике сменили вывеску

На стене Ярославского музея-заповедника появилась новая вывеска «Ярославский кремль. Название народное». Она заменила вывеску с названием учреждения. Фотографии опубликовал музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный страница Ярославского музея-заповедника «Вконтакте» Фото: Официальный страница Ярославского музея-заповедника «Вконтакте»

«Антрацитово-черные, как решетка крепостных ворот, буквы украсили сегодня стену Ярославского музея-заповедника. Это не значит, что поставлена точка в дискуссии "Кремль – не Кремль", название-то действительно народное. Но стилизованная под старинное письмо надпись у Северных ворот уже привлекла внимание и прохожих, и посетителей музея-заповедника»,— говорится в сообщении музея.

В музее уверены, что новая вывеска заставляет вспомнить историю, напоминая о Рубленом городе, которого уже нет, и о «Доме Великого Спаса» (Спасо-Преображенский монастырь).

Вместе с тем с 28 мая музей-заповедник начнет проводить бесплатные экскурсии «Ярославский не Кремль». «Ъ-Ярославль» сообщал, что, по мнению губернатора Михаила Евраев, туристы воспринимают комплекс зданий как кремль (то есть крепость), с этим и связано его переименование. До революции здесь располагались монастырь и архиерейский двор.

Алла Чижова