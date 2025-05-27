На Дону женщина четыре года получала пенсию по поддельной справке

В Багаевском районе Ростовской области женщина четыре года получала социальное пособие по поддельной справке об инвалидности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина получила справку о наличии инвалидности и предоставила ее в пенсионный фонд. Законных оснований обвиняемая на получение пособия не имела, экспертизу не проходила. На основании фиктивной справки ей назначили выплаты, которые она получала более четырех лет. В общей сложности мошеннице удалось получить более 200 тыс. руб.

Прокуратура Багаевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская