Взлетная касса

Несмотря на сокрушительный удар от западных санкций в 2022 году, российская гражданская авиация выстояла и, хотя объемы грузоперевозок воздушным транспортом с тех пор существенно сократились, отечественным авиаперевозчикам удается находить новых клиентов в дружественных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По данным Росавиации, на которую ссылается Росстат (само ведомство статистические данные не публикует с 2022 года), в первом квартале 2025 года воздушным транспортом перевезено 36,1 тыс. тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. Грузооборот гражданской авиации за тот же период снизился на 1,6% и составил 393,5 млн тонно-километров. Между тем нынешние объемы несравнимы с результатами работы отрасли до начала СВО, когда российские авиакомпании перевозили более миллиона тонн коммерческих грузов ежегодно (1,6 млн тонн в 2021 году), а отечественный флагман грузовых перевозок авиакомпания «Волга-Днепр» входила в мировую элиту глобальной авиаотрасли: в 2021 году ее дочерняя авиакомпания AirBridgeCargo вошла в топ-20 крупнейших грузовых авиаперевозчиков мира, заняв 15-е место по грузообороту.

Неудивительно, что в попытке сокрушить Россию экономически западные санкции первым делом ударили по одной из самых высокотехнологичных и капиталоемких отраслей. Но, как и во многих других случаях, не смогли добиться ее полного уничтожения. «Российский рынок грузовых авиаперевозок прошел через сильный турбулентный период, который был связан с резким изменением географии полетов, уходом клиентов из "недружественных" стран и многими другими проблемами»,— говорит коммерческий директор «Волга-Днепр» Владимир Калдин, добавляя, что «сейчас их научились решать и начался новый этап развития». Несмотря на попытки «выключить» Россию из мировых процессов, отечественный рынок остается тесно взаимосвязанным с глобальной авиационной отраслью, хотя протекающие на нем процессы по-разному сказываются на работе перевозчиков и конкуренции.

«Главная интрига на мировом рынке — последствия разразившихся тарифных сражений между крупнейшими странами. Это означает появление избыточных емкостей, которые перераспределяются на другие рынки, в том числе на Россию. И степень конкуренции значительно увеличивается за счет "временно пришлых" емкостей»,— рассказывает коммерческий директор «Волга-Днепр». Еще один важный тренд состоит в том, что на фоне рекордного роста спроса на грузовые перевозки воздушным транспортом на мировом рынке возникает существенный риск дефицита грузовых самолетов. «Правительство РФ с 2022 года запустило масштабную поддержку авиационной отрасли, и мы надеемся на включение в данную программу и производства современных грузовых самолетов»,— надеется Владимир Калдин.

По его словам, результаты первого квартала не показательны. «Перевозки каждый год идут по своему сценарию, и определять по первым месяцам общегодовой тренд — неблагодарное дело»,— отмечает Владимир Калдин, не раскрывая итогов в цифрах. В целом, по его словам, развитие перевозок, как регулярных, так и чартерных, в настоящий момент возможно в рамках полетов только по России и в дружественные страны.

Китай традиционно является основным торговым партнером России, поэтому именно это направление сегодня составляет значительную долю от общего объема перевозок. Основное направление авиакомпании — полеты между аэропортом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань и московским Шереметьево, а в мае перевозчик открыл новое направление из Урумчи (столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР) в Москву, главное преимущество которого в географической близости, рассказал Владимир Калдин. «У клиентов есть спрос на перевозки прежде всего скоропортящихся грузов и оборудования из России в Китай, при этом рост перевозок наблюдается в обоих направлениях»,— добавил он.

Кроме того, существенную конкуренцию грузовым авиаперевозчикам оказывают пассажирские авиакомпании, перевозящие коммерческие грузы в багажных отсеках на пассажирских самолетах. «Большая часть крупных сетевых авиакомпаний, которые летают в Россию, использует широкофюзеляжные самолеты, а это большие грузовые отделения. Себестоимость таких рейсов покрывается в большой части за счет авиабилетов, поэтому стоимость перевозки груза не сопоставима с грузовиками и позволяет им оказывать сильное давление на понижение ставок»,— отмечает Владимир Калдин. В то же время не каждый груз возможно перевезти в багажнике пассажирского лайнера. «Здесь у нас есть конкурентное преимущество не только с точки зрения наличия собственных отечественных самолетов, но и их уникальных возможностей в плане перевозки негабаритных, сверхтяжелых грузов, а также опасных грузов всех классов, включая те, которые перевозятся только на грузовых самолетах»,— отмечает он.

В то же время все действующие сегодня факторы на отечественном логистическом рынке так или иначе характерны и для сегмента воздушных грузоперевозок. Лидер в пассажирском сегменте группа компаний «Аэрофлот» отчиталась о снижении грузоперевозок в первые четыре месяца 2025 года на 7,8% к аналогичному прошлогоднему уровню, до 18,4 тыс. тонн. На международных линиях авиакомпании группы перевезли 5,7 тыс. тонн грузов и почты, что на 13,7% меньше, чем годом ранее, на внутренних маршрутах перевезено 12,7 тыс. тонн (–4,9%). Общий грузооборот перевозчика сократился более чем на 8%, до 81,3 млн тонно-километров.

В «Аэрофлоте» прогнозируют, что тенденции начала 2025 года «вероятнее всего, будут работать на снижение объемов грузовых авиаперевозок». «Тем не менее мы ожидаем рост объемов в третьем-четвертом кварталах 2025 года прежде всего внутри России, из стран Юго-Восточной Азии, Китая, ОАЭ и Турции»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе авиакомпании. В числе основных факторов, влияющих на рынок грузовых авиаперевозок России, в «Аэрофлоте» отмечают потребительскую активность, ограничения платежей в трансграничной торговле, курс рубля, темпы промышленного производства, «в особенности вылов и производство рыбной продукции и морепродуктов», что является одной из важнейших грузовых номенклатур для перевозок воздушным транспортом.

Елена Разина