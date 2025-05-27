На ремонт объекта культурного значения в Таганроге выделят 226 млн рублей
На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Мемориальное здание, в котором работал Таганрогский ГК РКП (б)» выделили более 226 млн руб. Подрядчика уже ищут. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заказчиком проекта является ростовский областной кожно-венерологический диспансер, который занимает здание с июля 1925 года. До апреля 2027 года подрядчику нужно закрепить фундамент здания, разобрать покрытия, отремонтировать системы отопления, водо- и электроснабжения.
Подрядчика планируется определить до 5 июня 2025 года.