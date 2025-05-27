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На ремонт объекта культурного значения в Таганроге выделят 226 млн рублей

На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Мемориальное здание, в котором работал Таганрогский ГК РКП (б)» выделили более 226 млн руб. Подрядчика уже ищут. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком проекта является ростовский областной кожно-венерологический диспансер, который занимает здание с июля 1925 года. До апреля 2027 года подрядчику нужно закрепить фундамент здания, разобрать покрытия, отремонтировать системы отопления, водо- и электроснабжения.

Подрядчика планируется определить до 5 июня 2025 года.

Мария Хоперская

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