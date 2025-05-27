Мишустин призвал «перезапустить» систему санаториев на Кавказе за три года

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В ходе беседы он подчеркнул, что систему санаторного лечения в регионе необходимо «перезапустить» за три года. Туризм является сильной стороной Северного Кавказа, и его уникальную природу можно использовать для разнообразных видов отдыха, добавил глава правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По поручению президента ведется работа по перезапуску всей системы санаторно-курортного лечения,— заявил Михаил Мишустин.— Она должна быть завершена в ближайшие три года».

Вся туристическая инфраструктура региона — гостиницы, канатные дороги, трассы — должна соответствовать высокому стандарту и отвечать запросам людей, убежден премьер. Он призвал «активнее привлекать к этому бизнес».

«Сюда приезжает все больше гостей. И два года подряд — около 6 млн»,— сообщил премьер. Он выразил уверенность в том, что «для инвесторов это также одно из самых интересных направлений». Заявленные резидентами капитальные вложения в субъекты СКФО достигают около 200 млрд руб., «они вкладываются как в действующие курорты — Эльбрус, Архыз, так и в новые», уточнил глава правительства.

Подробнее о туризме СКФО — в материале «Ъ» «Курорты требуют инвестиций».