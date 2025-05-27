В Белгородской области из-за атаки дрона пострадал мирный житель

В селе Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области ранен местный житель из-за взрыва дрона на территории частного дома. Мужчина получил контузию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают всю необходимую помощь. Вчера беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. В результате были ранены три мирных жителя, рассказал глава региона.

Анна Швечикова