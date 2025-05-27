На выставку в Третьяковскую галерею передали две картины из Таганрога

Два полотна из таганрогского художественного музея передали в Государственную Третьяковскую галерею. Картины представят в рамках всероссийского выставочного проекта «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика», сообщили в музее Таганрога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в экспозицию включили картины «Пионерка с домрой» (1933 год) и «Букет в стеклянном сосуде» (1939 год). Полотна перевезли на специально оборудованном автомобиле с поддержкой постоянного температурного режима.

Всего в галерее соберут около 200 живописных и графических произведений автора из 26 государственных коллекций и частных собраний.

Мария Хоперская