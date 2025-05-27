Пьяному водителю в Крыму дали условный срок за аварию с одним погибшим

Суд Симферополя приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за смертельное ДТП, которое произошло в сентябре 2023 года, когда обвиняемый в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 7 сентября 2023 года подсудимый, двигаясь со скоростью 111 км/ч, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машинами Daewoo и Skoda. В результате аварии водитель второго автомобиля получил травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, рассматривается вопрос об апелляционном обжаловании.

Алина Зорина