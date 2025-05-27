В регионах Сибири сократился объем продажи крепкого алкоголя

По итогам первого квартала 2025 года в регионах Сибирского федерального округа (СФО) объем розничной продажи крепкого алкоголя составил более 2 млн 926,3 тыс. дал. Годом ранее за аналогичный период этот показатель составил более 2 млн 989,9 тыс. дал., следует из отчета Росалкогольтабакконтроля, с которым ознакомился «Ъ-Сибирь».

По данным ведомства, наибольшее снижение за январь-март 2025-го отмечается в Кузбассе. За первые три месяца в регионе было реализовано 476,8 тыс. дал. крепкого алкоголя, годом ранее за этот же период — 499,5 тыс. дал. В Иркутской области продажи этой продукции уменьшились с 504,6 тыс. дал. в 2024-м до 488,3 тыс. дал. в текущем году. В Томской области — с 194,9 тыс. до 179 тыс. дал.

На территории Новосибирской области показатель снизился по итогам первого квартала с 474,9 тыс. до 468,3 тыс. дал., в Красноярском крае — с 562,4 тыс. до 558,9 тыс. дал., в Омской области — с 271,3 тыс. до 269,9 тыс. дал., в Республике Алтай — с 41,3 тыс. до 40,4 тыс.

При этом в трех регионах, напротив, был зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя. В Туве за январь-март 2025 года было продано 25,9 тыс. дал., годом ранее 25,59 тыс. дал., в Республике Хакасия — 89,2 тыс. дал. в 2025-м и 86,9 тыс. дал в 2024-м. Алтайский край увеличил показатель с 328,2 тыс. до 329,4 тыс. дал.

Александра Стрелкова