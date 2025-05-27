Александр Моор сообщил о создании музея Дмитрия Менделеева в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) планируется создать музей, посвященный жизни и деятельности ученого Дмитрия Менделеева, сообщили в информационном центре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Безусловно, Дмитрий Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно», — отметил глава Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос депутата областной думы Тамары Казанцевой. Губернатор выразил уверенность в том, что этот проект будет реализован совместно с жителями Тобольска и общественностью.

Ранее в Тюмени на улице Одесская планировали построить новый футбольный манеж с суммарной площадью всех зданий более 10 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн руб.

Полина Щуцкая