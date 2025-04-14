В Тюмени построят футбольный манеж за 950 млн рублей

На улице Одесская в Тюмени планируют построить новый футбольный манеж, сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Региональное инвестагентство заключило соглашение с компанией «Софи-Лэнд. Футбольный манеж», инвестиции в проект будут вложены за счет собственных денег инвестора и привлеченных заемных средств. Земельный участок для строительства предоставлен в аренду без торгов по решению президиума правительства Тюменской области.

Суммарная площадь всех зданий превысит 10490 кв. м. В рамках проекта планируется возведение крытого футбольного манежа площадью 4 тыс. кв. м и двухэтажного спортивного комплекса на 4 тыс. кв. м. В новом комплексе будут залы для групповых тренировок по борьбе, танцам, гимнастике, йоге, силовым упражнениям, а также помещения для функциональной подготовки спортсменов. Также предусмотрено строительство универсального спортивного корпуса для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и помещений для временного проживания спортсменов.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по разработке концепции проекта и ландшафтных решений. Инвестор планирует завершить построить манеж до конца 2028 года.

Ранее в Тюмени открыли спортивный комплекс «Эскимо» на ул. Институтская, 17 для занятий зимними видами спорта. Инициатором проекта по строительству спорткомплекса выступила компания «Технодом-спорт», которая начала реализовывать его в 2021 году.

Ирина Пичурина