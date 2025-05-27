РГАТУ прокомментировал задержание своих сотрудников

РГАТУ имени П.А. Соловьева оказывает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудников исследовательской лаборатории. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт РГАТУ имени П.А. Соловьева Фото: Официальный сайт РГАТУ имени П.А. Соловьева

«Университет оказывает полное содействие правоохранительным органам, инициирована внутренняя проверка»,— прокомментировали в РГАТУ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в отношении двух руководителей исследовательской лаборатории РГАТУ имени П. А. Соловьева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупном размере). Руководитель исследовательской лаборатории взят под стражу, его соучастник, заместитель руководителя, — под домашний арест.

Алла Чижова