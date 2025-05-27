Руководителей лаборатории рыбинского вуза обвиняют в получении взяток

В отношении двух руководителей исследовательской лаборатории рыбинского высшего образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области и областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о руководителях лаборатории РГАТУ имени П. А. Соловьева. Следствие считает, что двое руководителей с июня 2024 года по май 2025 года в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети» организовали схему получения взяток от предпринимателя.

«Используя свое служебное положение, обеспечивали заключение договоров поставок с конкретным поставщиком технологического оборудования для оснащения лаборатории по завышенным ценам, за что получили денежные средства в сумме более 2 млн руб.»,— рассказали в ведомстве.

Задержание руководителей стало итогом оперативной разработки подразделения УФСБ и СУ СК. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что руководитель исследовательской лаборатории взят под стражу, его соучастник, заместитель руководителя, — под домашний арест.

Алла Чижова