Скончался бывший замминистра внутренних дел Удмуртии Борис Цаплин

26 мая скончался бывший заместитель министра внутренних дел Удмуртии Борис Цаплин, сообщает 1-й отдел республиканской Госавтоинспекции. Полковнику милиции в отставке было 93 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Борис Цаплин начал карьеру в органах внутренних дел в 1958 году с должности старшего инспектора дорожного надзора взвода РУД–ГАИ в звании младшего лейтенанта милиции.

После этого занимал ряд ключевых должностей, включая начальника ГАИ МВД УАССР с 1975 года и заместителя министра внутренних дел Удмуртии с 1984 года. Трудовую деятельность закончил в 1987 году в звании полковника.

Борис Цаплин является заслуженным работником министерства внутренних дел СССР и отличником милиции. Прощание состоится 28 мая в 11:00 в Ижевске на ул. Буммашевская, 7/3.