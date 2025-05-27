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В Буинском районе ликвидировали свалку площадью 880 кв. м

В селе Большое Фролово Буинского района Татарстана устранили несанкционированную свалку площадью 880 кв. м и объемом 440 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка

В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ

В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ

Нарушение было выявлено в ходе весеннего экологического двухмесячника инспекторами Заволжского управления. После предостережения, направленного исполкому сельского поселения, отходы убрали в установленный срок.

Ранее в Нижнекамском районе обнаружили свалку площадью 15,4 тыс. кв. м.

Анар Зейналов

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