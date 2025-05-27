В Буинском районе ликвидировали свалку площадью 880 кв. м
В селе Большое Фролово Буинского района Татарстана устранили несанкционированную свалку площадью 880 кв. м и объемом 440 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка
Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ
Нарушение было выявлено в ходе весеннего экологического двухмесячника инспекторами Заволжского управления. После предостережения, направленного исполкому сельского поселения, отходы убрали в установленный срок.
Ранее в Нижнекамском районе обнаружили свалку площадью 15,4 тыс. кв. м.