В Буинском районе ликвидировали свалку площадью 880 кв. м

В селе Большое Фролово Буинского района Татарстана устранили несанкционированную свалку площадью 880 кв. м и объемом 440 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ В Буинском районе ликвидирована несанкционированная свалка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ

Нарушение было выявлено в ходе весеннего экологического двухмесячника инспекторами Заволжского управления. После предостережения, направленного исполкому сельского поселения, отходы убрали в установленный срок.

Ранее в Нижнекамском районе обнаружили свалку площадью 15,4 тыс. кв. м.

Анар Зейналов