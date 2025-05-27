Пермские заборы на стройплощадках выполнят в едином цветовом решении

Заборы строящихся объектов в Перми будут устанавливаться по новым правилам. Сегодня депутаты гордумы утвердили пакет изменений в правила благоустройства города, которые включали и новые требования к строительным ограждениям. Согласно документу, внесенному мэрией, все конструктивные элементы забора, в том числе навес и опоры, должны быть выполнены в едином цветовом решении. На выбор предусмотрено четыре цвета: светло-серый, серое окно, бежево-коричневый, бежевый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

На заборах допускается использование выполняющих декоративную функцию панно. Для большей эффективности его использования застройщик может использовать для панно различные материалы – мягкие (виниловое полотно) и твердое (пластик, композит, оргстекло).

На панно должны размещаться иллюстрации: архитектурных решений строящегося, объекта, внешнего вида территории, достопримечательностей города Перми. Допускается размещать на панно праздничные изображения, QR-код с информацией о застройщиках.

Требования к заборам вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Напомним, в рамках внесенных в думу поправок к правилам благоустройства были внесены новые требования по борьбе с сосульками на крышах, новые требования к автостоянкам, а также ужесточены требования по демонтажу вывесок.