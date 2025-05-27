В Ростове планируют увеличить выплаты пострадавшим в ЧС

Администрация Ростова-на-Дону планирует увеличить размер выплат горожанам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После нововведения единовременная материальная помощь в случае ЧС вырастет с 15 тыс. рублей до 15,7 тыс. руб. на человека. Ростовчанам, частично утратившим имущество первой необходимости, станут платить 78,4тыс. руб., что на 375 руб. больше, чем прежде.

Горожанам, полностью лишившимся этого имущества, планируют выплачивать на 750 руб. больше — 156,7 тыс. руб. на человека.

Пособие членам семьи погибших в результате ЧС увеличат на 67 тыс. руб. Оно составит почти 1, 6 млн руб.

Согласно документу, ростовчанин, получивший в ЧС тяжкий или средний вред здоровью, может рассчитывать на пособие в 627 тыс. руб. Сейчас оно составляет 600 тыс. руб. При легком вреде здоровью пострадавшему к 300 тыс. руб. будут доплачивать 13,5 тыс. руб.

Наталья Белоштейн