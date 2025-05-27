В Астрахани на Аэропортовском шоссе установят ограждения за 160 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта (УДХиТ) мэрии Астрахани собирается установить защитные ограждения на Аэропортовском шоссе. Соответствующий тендер объявлен 27 мая. Начальная максимальная цена контракта — 160 млн руб.

Согласно проектной документации, защитные панели будут установлены ближе к мосту через реку Царев от 0 км до 1,5 км. Установленный срок обеспечения требуемых акустических свойств защитных ограждений должен быть не менее пяти лет. УДХиТ требует, чтобы индекс звукоизоляции составлял 30 дБ.

Контракт требуется исполнить до 30 ноября текущего года. Подрядчика определят 19 июня.

Нина Шевченко