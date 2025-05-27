«Интеррос» и «Т-Технологии» приобрели 9,95% акций «Яндекса»

«Каталитик Пипл» — совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» — приобрело 9,95% акций МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX). Сделка была закрыта в конце мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Контроль над долей получен посредством покупки 100% ООО «Меридиан-Сервис». Юрлицо входило в консорциум инвесторов, выкупивших российские активы «Яндекса» весной этого года.

«Приобретение миноритарной доли российского "Яндекса" в полной мере отвечает стратегии "Интерроса" по развитию инновационных направлений бизнеса,— сообщил гендиректор «Интеррос» Сергей Батехин (цитата по сайту компании). — Мы выступаем стратегическим инвестором и рассматриваем эту сделку как долгосрочное вложение».

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк отметил, что инвестиция в «Яндекс» осуществляется без использования собственного капитала группы и с эффективной ценой приобретения ниже текущей рыночной стоимости.

Контрольный пакет «Капитал Пипл» в размере 50,01% принадлежит группе «Т-Технологии» (владеет Т-Банком), остальная доля — компании «Интеррос» Владимира Потанина.