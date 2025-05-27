Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о своих впечатлениях от использования модели DLP6333CW/74.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philips Фото: Philips

Ноутбук, планшет, полноразмерные наушники, наушники внутриканальные, умные часы, пауэрбанк, как минимум один, а чаще два смартфона — такое количество техники с аккумуляторами я беру с собой даже в самую короткую командировку. А если улетать в отпуск, то в этом перечне еще будет беспроводная музыкальная колонка, скорее всего, портативная игровая приставка и гаджеты всех домашних. Это пугающее количество электроники нужно заряжать. Да, возможно, не каждый день и не всё сразу. Но каждый раз, укладываясь спать в номере гостиницы, я наблюдаю кабели-щупальца, торчащие из всех доступных розеток.

С опытом количество проводов удалось оптимизировать за счет предсказуемых режимов использования техники. А вот уменьшать число адаптеров, которые довольно ощутимы в поездке, помогают версии с несколькими портами сразу. И если у одного из моих популярных решений от Infinity Lab мощностью 65 Вт два USB-разъема на борту, то у новинки Philips с такой же мощностью их сразу три, один из которых — тип A. А это и разнообразие в подключении, и поддержка старых кабелей. При этом устройство само по себе очень компактное, размером примерно с творожный сырок.

Благодаря встроенным технологиям Quick Charge 3.0, Power Delivery и GaN адаптер может, например, одновременно заряжать ноутбук, планшет и смартфон. А от лэптопа и планшета можно параллельно питать еще пару устройств. Другими словами, в поездке достаточно одного адаптера, что заметно уменьшает вес и объем ручной клади. За надежность решения Philips переживать не приходится. Не только известность и репутация бренда придает спокойствия, но и сами тактильные ощущения передают вайб аккуратной и крепкой сборки. Если бы вилка адаптера была сменной для разных типов розеток, то устройство оказалось бы еще более привлекательным для путешествий. Хотя многие отели и гостиницы уже на этапе монтажа электрики стараются установить универсальные разъемы розеток.

Приятно было использовать гаджет Philips в комплекте с родными кабелями с интегрированным маленьким цифровым дисплеем. Он отражает текущую мощность, передаваемую по проводу. Удобно для контроля процесса и понимания, насколько эффективно работает связка адаптер—кабель—устройство. Максимальная мощность для этих проводов составляет 100 Вт, так что ресурсы зарядника они с легкостью обрабатывают. Два метра длины дают свободу использования на время зарядки. А плетеная нейлоновая оплетка гарантирует как минимум 10 тыс. сгибаний проводов без вреда, заверяет вендор.

Александр Леви