В ярославских автобусах выявили 280 нарушений температурного режима

В Ярославской области в мае контрольная служба провела 500 рейдов на предмет соблюдения температурного режима в общественном транспорте и выявила 280 нарушений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Как только растет температура, растет и количество обращений пассажиров. При этом все автобусы оснащены кондиционерами. Поручил провести с водителями инструктаж. Рекомендованный комфортный режим в салонах автобусов – 22-23 градуса»,— сообщил господин Евраев.

Он напомнил, что за нарушения предусмотрены штрафные санкции.

Алла Чижова