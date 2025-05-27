Кубань вошла в топ-5 регионов по среднему размеру выданных автокредитов

Средний объем автокредита, выданного в Краснодарском крае в апреле 2025 года, составил 1,38 млн руб., что позволило региону войти в пятерку российских субъектов с наивысшими показателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Максимальные значения зафиксированы в Москве (1,72 млн руб.), Московской области (1,58 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,45 млн руб.) и Ленинградской области (1,41 млн руб.).

Среди регионов с наибольшим снижением среднего размера автокредита за год лидируют Воронежская область (-13,5%), Санкт-Петербург (-13,2%), Москва (-11,8%), а также Ростовская (-11,3%) и Тульская (-11,2%) области.

В целом по стране средний размер автокредита за год уменьшился на 9,2%, составив 1,26 млн руб., при этом в месячном выражении показатель продемонстрировал рост на 2,8% по сравнению с мартом, когда он составлял 1,23 млн руб.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, тенденция к снижению связана с увеличением доли более доступных автомобилей в кредитном портфеле, а также с действием программ субсидирования ставок от автопроизводителей.

Вячеслав Рыжков