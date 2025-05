Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как развлекают маленьких гостей на курортах Бразилии, Гавайев и Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Four Seasons Resort Фото: Four Seasons Resort

Недавно я снова побывала в очень красивом и необычном отеле Ort, расположенном в самой высокой точке Бразилии, Кампус-ду-Жордау. Современный отель с интересным дизайном, заслуживающей внимания кухней, великолепным положением над городом. И, что важно для семей, не просто развлечениями в детском клубе, а насыщенной программой на весь день. Было в расписании и знакомство с животными — визит на маленькую ферму, и детское скалолазание, и преодоление полосы препятствий.

А завершался каждый день в кинотеатре просмотром фильма с попкорном. Особенно меня привлекла часть на природе, потому что, конечно, все мы хотим, чтобы наши дети проводили на свежем воздухе максимальное количество времени. Давайте посмотрим, какие еще отели делают интересные программы для своих маленьких гостей.

На курорте Four Seasons Maui на Гавайях детям предлагают изучить морскую и береговую фауну, и познакомиться поближе с морскими ежами и разнообразными крабами. А кроме того, их стараются погрузить в местную культуру, рассказывая о истории коренного населения Гавайских островов.

В Six Sences детские развлечения превращены в философию. Все это называется Growing with Six Senses. Детей учат ответственному отношению к природе, уважению к культуре и традициям места, где они находятся, разумеется, в игровой форме. Так, среди развлечений на курортах можно найти фермерство или изучение местных ремесел.

В мексиканском One&Only Mandarina есть фантастический детский клуб под открытым небом. Это что-то типа детской деревни с домиками, разнообразными горками, полосами препятствий, прочими развлечениями, где дети могут провести целый день. Ну и не только могут, но и проводят. Как рассказывают родители, маленьких путешественников оттуда очень сложно вытащить.

Анна Минакова