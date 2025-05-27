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Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры

В Казани задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже телевизора из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры

Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После обращения 27-летнего владельца квартиры в полицию сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого подозреваемого.

Мужчина признал свою вину. Взломав окно на первом этаже, он проник в квартиру и украл телевизор. Казанец продал технику случайному прохожему, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.

Дарья Сайфиева

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