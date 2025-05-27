Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры
В Казани задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже телевизора из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.
Казанца задержали по подозрению в краже телевизора из квартиры
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После обращения 27-летнего владельца квартиры в полицию сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого подозреваемого.
Мужчина признал свою вину. Взломав окно на первом этаже, он проник в квартиру и украл телевизор. Казанец продал технику случайному прохожему, а вырученные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.