Адвокат стал подсудимым

В военном суде в Донецке начался процесс по уголовному делу бывшего скандально известного адвоката Эльмана Пашаева. Юриста обвиняют в том, что, находясь в зоне СВО, он обманул Алексея Блиновского, пообещав ему за крупную сумму добиться освобождения от уголовной ответственности супруги потерпевшего — блогера Елены Блиновской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Донецкий гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на такое же преступление (ст. 30 и 159 УК РФ).

На прошедшем предварительном судебном заседании суд по ходатайству военного прокурора продлил господину Пашаеву срок содержания под стражей, после чего назначил проведение слушаний по существу.

Расследованием уголовного дела занималось военное следственное управление СКР по Москве, однако после того, как прокуратура утвердила обвинительное заключение, оно было направлено в ДНР — по месту предполагаемого совершения Эльманом Пашаевым преступлений.

По материалам дела, в 2024 году господин Пашаев получил от Алексея Блиновского $300 тыс. и свыше 20 млн руб. за освобождение его жены — предпринимателя и блогера Елены Блиновской — от уголовного преследования.

Однако юрист, по версии следствия, никак не мог повлиять на судьбу госпожи Блиновской, а деньги попросту присвоил.

Алексей Блиновский, напомним, сейчас участвует в СВО. Тем временем его супруге, как рассказывал “Ъ”, Савеловский райсуд Москвы уже вынес приговор. Признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, суд освободил блогера от наказания в связи с истечением срока давности, а за отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей она получила пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, говорится в деле, с июля 2023 по сентябрь 2024 года экс-адвокат вместе с сообщником предложили жителю Петрозаводска Алексею Захарову заключить контракт с Минобороны и освободиться таким образом от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и отмывание денег. За это они потребовали от потерпевшего 10,5 млн руб., а также компьютерную технику стоимостью порядка 500 тыс. руб. Это преступление не было доведено до конца «по независящим от фигуранта обстоятельствам» — юриста задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ.

По данным “Ъ”, все инкриминируемые преступления господин Пашаев совершил, официально находясь в зоне проведения СВО в Донецкой народной республике.

Контракт с Минобороны он заключил 23 февраля 2024 года. Начинал пулеметчиком, потом был телефонистом-надсмотрщиком, а закончил службу командиром танка в звании младшего сержанта в сентябре того же года.

Сейчас Эльман Пашаев намерен вновь вернуться в войска для участия в СВО — соответствующее ходатайство уже подготовлено его защитой.

В прошлом Эльман Пашаев — известный адвокат, с именем которого были связаны несколько скандалов. Например, при защите актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом, он привел на процесс трех свидетелей, которые дали оправдывающие подсудимого показания. Позже их за это привлекли к уголовной ответственности и осудили, а господина Пашаева в шестой раз за карьеру лишили адвокатского статуса.

Ефим Брянцев