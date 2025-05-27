«Отход от "ультрасовременности" открыл путь художницам позднего периода карьеры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает подводить итоги большой аукционной недели и рассказывает о трендах коллекционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга де Амараль, Imagen perdida 27, 1996

Фото: Phillips Auctioneers Ольга де Амараль, Imagen perdida 27, 1996

Фото: Phillips Auctioneers

Продолжим рассказ о неудачах мирового арт-рынка. По итогам большой весенней аукционной недели «многие художники исчезли», так говорит одна из экспертов рынка Элизабет Фиоре, консультант по искусству из Нью-Йорка. По мнению другого советника Мэри Хувелер, нестабильные показатели в мае этого года, по-видимому, являются отражением финансовых потрясений в других секторах экономики. «Нет сомнений, что сейчас преобладает отсутствие срочности в плане покупок, особенно в отношении работ, которые можно будет приобрести в будущем, например, молодых и находящихся в середине карьеры художников»,— так она это формулирует. При этом люди неохотно тратят большие суммы, потому что есть чувство неопределенности, которое сдерживает желание людей тратить много на искусство.

В первую очередь эти утверждения касаются произведений «ультрасовременного сегмента искусства», то есть работ художников моложе 45 лет. Но отход от «ультрасовременности», похоже, открыл пространство для другой группы — художниц позднего периода карьеры. В 93 года Ольга де Амараль установила новый рекорд: ее металлическое настенное панно Imagen perdida 27 1996 года было продано чуть менее чем за $1,2 млн на Phillips. На следующий день работа 71-летней Марлен Дюма была продана за $13,6 млн, что более чем вдвое превышает ее предыдущий рекорд 2008 года. Оба художника, возможно, выиграли от редкости своих работ на вечерних торгах. Рекорды были также установлены для нескольких умерших художниц ХХ века, включая Доротею Таннинг, Ремедиос Варо, Грейс Хартиган и Кики Когельник.

Возможно, фокус на женском искусстве способствовал тому, что некоторые хрестоматийные послевоенные художники-мужчины оказались на скидках. Большинство из хорошо продавшихся работ были гарантированы, то есть не были финансово уязвимы. В прошлом богатство из России, Азии и Персидского залива помогало поддерживать спрос. Но теперь, по словам Хувелер, неясно, откуда может взяться такая покупательная способность. «Учитывая экономические трудности в остальном мире, неизвестно, откуда появятся новые деньги»,— сказала советник.

Дмитрий Буткевич