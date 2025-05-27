Похититель драгоценностей на 68 млн рублей задержан в Краснодаре

Полиция Краснодара задержала жителя Республики Коми по подозрению в краже ювелирных изделий и денежных средств из магазина. Общая сумма ущерба превысила 68 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению: изучил план эвакуации торгового центра и расположение пожарных выходов. Ночью злоумышленник взломал металлическую дверь эвакуационного выхода и проник в помещение магазина, где обнаружил ключи от сейфов с деньгами и драгоценностями.

Похититель взял в торговом зале рюкзак, наполнил его ювелирными украшениями и деньгами, после чего скрылся с места преступления и уехал в другой город. На новом месте подозреваемый реализовал часть похищенных драгоценностей, получив около 7 млн руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали приезжего после возвращения в Краснодар. На время следствия мужчина помещен в следственный изолятор. Ему грозит до шести лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ (кража).

Анна Гречко