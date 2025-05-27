Балтийский флот проводит учения с участием более 20 кораблей

Балтийский флот РФ проводит учения при участии более 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов и порядка 70 единиц военной и специальной техники. В маневрах на Балтике задействованы около 3 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Учения в Балтийском море проводят с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. К маневрам привлечены в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики.

Корабли уже вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы. В рамках учений экипажи будут решать противолодочные задачи на полигонах боевой подготовки. Кроме того, они отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

«РИА Новости» также распространило видео развертывания сил. На кадры попал выход кораблей в море, а также вылет бомбардировщиков, истребителей и вертолетов.

17 мая в Балтийском и Баренцевом морях прошли учения по поиску подводных лодок. Моряки выполняли задачи по противолодочному маневрированию и слежению за подлодками. Военнослужащие Балтфлота практиковались уничтожать надводные беспилотные катера-камикадзе.