Ярославский депутат после СВО вернулся на работу в облдуму

Депутаты Ярославской областной думы единогласно проголосовали за принятие Ивана Демидова на работу на профессиональной постоянной основе. Заседание состоялось 27 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году самый молодой депутат облдумы Иван Демидов решил добровольно отправиться в зону СВО и написал заявление в облдуму об освобождении его от работы на постоянной основе. Облдума решение поддержала.

Сегодня на заседании облдумы были рассмотрены заявления господина Демидова и депутата Андрея Юдаева, который отказался от постоянной основы в июне 2024 года, о принятии обратно на работу. Депутаты поддержали заявления.

Напомним, что в ярославской областной думе на профессиональной постоянной основе работают 28 депутатов.

Алла Чижова