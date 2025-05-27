Самыми высокооплачиваемыми рабочими на Дону стали гипсокартонщики

В Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами стали гипсокартонщики. Об этом сообщили в пресс-служба Авито.Работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что средняя заработная плата гипсокартонщиков в Ростовской области составила 177,5 тыс.руб. в месяц. Этот показатель на 12% больше заработной платы 2024 года.

Второе место заняли монолитчики, которые занимаются возведением железобетонных конструкций. Средний уровень предлагаемой зарплаты — 165 тыс.руб., что на 46% выше, чем годом ранее. Каменщики располагаются на третьем месте — 145 тыс.руб. ежемесячно (на 17% выше заработной платы в 2024 году).

На четвертом месте — штукатуры с доходом в 140 тыс.руб. в месяц. Это на 36% больше, чем годом ранее. Эти специалисты наиболее востребованы при строительстве как жилых, так и коммерческих зданий. Пятерку лидеров замыкают отделочники со средним предлагаемым уровнем заработной платы 138,6 тыс. руб. в месяц (+42%).

Мария Хоперская