Обвиняемого в убийстве экс-главу челябинского поселения оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского. Обвиняемый в похищении и убийстве знакомой (п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. п. «в» «ж», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) останется в СИЗО до 24 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат Дмитрия Рудского просил изменить решение Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска. Он заявил, что следствие не представило достоверных доказательств потенциального побега, просил учесть характеризующие личность обвиняемого материалы и изменить меру пресечения. Однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце февраля на Дмитрия Рудского, депутата собрания депутатов Брединского района Александра Брухаля и его сына Андрея завели уголовное дело о похищении и убийстве 46-летней жительницы села. По версии следствия, из-за длительного конфликта 23 февраля соучастники в алкогольном опьянении похитили местную жительницу из ее дома. Они вывезли свою знакомую в лесополосу, где жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. Тело выбросили в овраг.

Виталина Ярховска