Главу челябинского села и районного депутата подозревают в похищении и убийстве

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрия Рудского, депутата собрания депутатов района и его сына. Их подозревают в похищении местной жительницы и ее убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц (п. «а, в, г» ч.2 ст. 126, п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Возможных участников преступления задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, вечером 23 февраля в полицию позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные деяния. На место возможного преступления выехали сотрудники правоохранительных органов, однако сельчанки там уже не было. По следам от автомобильных колес они вышли на дорогу Кизильское — Бреды — Мариинский, и обнаружили в овраге труп потерпевшей. По версии следствия, глава поселения, депутат и его сын в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили жительницу из дома на улице Братьев Смирновых, а затем убили ее.

В суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор доказательств.

Виталина Ярховска