Дорожный долгострой

Арбитражный суд Курганской области отказал администрации Кургана в аресте средств и имущества Тюменской автодорожной компании на общую сумму 380 млн руб. Организация была подрядчиком строительства дорог в региональном центре по двум расторгнутым из-за несоблюдения сроков муниципальным контрактам. Компания в суде пытается оспорить отказы заказчиков от договоров. Представители администрации предъявили встречные заявления о взыскании неотработанных авансов на 355 млн и почти на 25 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия заявила, что ТАДК сорвала сроки строительства дорог по двум муниципальным контрактам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мэрия заявила, что ТАДК сорвала сроки строительства дорог по двум муниципальным контрактам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Кургане арбитражный суд региона отказал муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция социальных объектов» и управлению дорожного хозяйства и благоустройства города в аресте счетов и имущества бывшего подрядчика по строительству дорог — ООО «Тюменская автодорожная компания» (ТАДК, Белозерский район Курганской области) в пределах суммы 380 млн руб. Принятия обеспечительных мер представители администрации пытались добиться в мае в рамках судебных споров об исполнении двух муниципальных контрактов общей стоимостью почти 950 млн руб., но получили отказ. Соответствующие определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Курганской области с осени прошлого года рассматривает два заявления ТАДК о признании недействительными решений об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов. Ответчик по одному из дел — управление дорожного хозяйства и благоустройства Курагана, по второму — МБУ «Дирекция социальных объектов».

В марте этого года дирекция предъявила бывшему подрядчику встречные требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 355,5 млн руб. Это сумма неотработанного аванса по спорному контракту.

Согласно материалам дела, речь идет о контракте на строительство дороги по улице Фарафонова на участке от улицы Мальцева до 7-го микрорайона с устройством системы водоотвода в реку Черную в Заозерном районе. Муниципальный контракт по цене 657,8 млн руб. стороны заключили 9 ноября 2022 года. По данным сайта госзакупок, объект планировалось завершить до 20 октября 2024 года. В начале ноября прошлого года Дирекция социальных объектов Кургана приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Причиной стало отставание по срокам работы. На 7 ноября 2024 года устройство щебеночного основания под проезжую часть было выполнено только на 60%, устройство дорожной одежды — на 40%, тротуаров — на 20%.

Подрядчик на тот момент не приступил к прокладке кабельной линии под светофоры и их установке, устройству наружного освещения, дорожных знаков и разметки.

«Генподрядчиком работы по контракту выполняются настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможно»,— говорится в решении МБУ.

Кроме того, подрядчик своевременно не представил заказчику график производства работ.

На сайте госзакупок указано, что Дирекция социальных объектов Кургана фактически оплатила ТАДК 409,7 млн руб., при этом стоимость исполненных обязательства по контракту составляет 54,3 млн руб.

В ходатайстве о принятии обеспечительных мер дирекция, кроме ареста средств и имущества ТАДК, просила суд запретить региональному управлению Росреестра совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости компании, ГАИ — транспортных средств и спецтехники, УФНС — регистрацию по ликвидации юрлица. Заявление истец обосновал тем, что суд рассматривает несколько заявлений о признании ТАДК банкротом. Кроме того, компания является ответчиком по 20 судебным спорам о взыскании задолженности. По данным официального сайта Федеральной службы судебных приставов, у ТДК имеется 26 исполнительных производств на общую сумму 68,8 млн руб.

По мнению представителей МБУ, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку ответчик может принять меры по отчуждению имущества.

Однако суд не нашел оснований для ареста имущества и счетов ТАДК. «Доказательств, подтверждающих совершение ответчиком по встречному иску каких-либо действий, создающих реальную угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт, в частности свидетельствующих о вероятности сокрытия имущества, выводе активов, отчуждения имущества третьим лицам, продажа недвижимости, бизнеса, заключение сделок, а равно отсутствие у ответчика имущества, на которое может быть обращено взыскание на стадии исполнительного производства, истцом не представлено. Из материалов дела не усматривается наличия реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта или причинения истцу по встречному иску ущерба непринятием мер по обеспечению иска»,— говорится в решении суда.

Тюменская автодорожная компания сейчас пытается добиться обеспечения доказательства и просит суд приостановить исполнение нового контракта на строительство дороги по улице Фарафонова, который МБУ заключило в конце марта этого года с АО «Варгашинское ДРСП». Подрядчик настаивает на том, что физическое вмешательство в результаты деятельности ТАДК на объекте может привести к невозможности последующего установления объема выполненных работ во время судебной экспертизы. Это заявление суд оставил без движения до 11 июня.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Тюменская автодорожная компания» была создана в Тюмени в 2003 году, но в 2019 году компания сменила адрес регистрации на деревню Ягодная Белозерского района Курганской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 94,54% уставного капитала компании принадлежит ООО «Ямал Д.С.К.» (Тюмень), 5,46% — Александру Бронских, который также владеет 100% «Ямал Д.С.К.» и руководит обеими организациями. В 2024 году выручка ТАДК составила 226 млн руб., что в пять раз меньше 2023 года (1,13 млрд руб.). В прошлом году компания получила чистый убыток 857,5 млн руб. после прибыли 25,1 млн годом ранее. За последние пять лет ТАДК получила 13 контрактов на строительство и ремонт дорог в Курганской и Тюменской областях на общую сумму 3,8 млрд руб. Семь из них были прекращены по соглашению сторон или в результате одностороннего отказа заказчика.

В рамках судебного спора с управлением дорожного хозяйства и благоустройства Кургана ТАДК оспаривает одностороннее расторжение контракта на строительство еще одной дороги в Заозерном районе — по Первомайскому проспекту на участке от улицы Витебского до улицы Фарафонова. Стоимость этого контракта, заключенного 31 марта 2024 года, составила 291,5 млн руб. Решение об одностороннем отказе было принято в сентябре прошлого года из-за неисполнения подрядчиком обязательств по контракту в срок. Хотя плановая дата окончания работы — конец декабря 2025 года.

Управление дорожного хозяйства по встречному иску предъявило бывшему подрядчику долг 24,8 млн руб. Принятия обеспечительных мер ведомство добиться также не смогло.

Контракт на строительство дороги по Первомайскому проспекту в декабре 2024 года был также заключен с «Варгашинским ДРСП». ТАДК добивается приостановки работы и на этом объекте.

Юлия Гарипова