Госдума утвердила закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов

Государственная дума РФ на заседании 27 мая приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов на территории ряда субъектов Российской Федерации.

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Помимо Республики Крым, Краснодарского края и города федерального значения Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Республике Дагестан, Алтайском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также на федеральной территории Сириус.

В указанных регионах владельцы индивидуальных жилых домов, предоставляющих услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при условии внесения соответствующих сведений в единый реестр классифицированных средств размещения. Для этого дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определенном типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включенных в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер.

Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Требования об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки — с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие регулирования в этом сегменте туризма создает риски для потребителей, снижает безопасность, способствует теневой занятости и налоговым потерям. Принятый закон призван обелить рынок и обеспечить единые стандарты размещения в индивидуальном секторе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что закон важен как для выравнивания условий на рынке, так и для формирования стратегии по развитию номерного фонда в регионах.

Богдан Кобец