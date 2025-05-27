В Ростове «умные остановки» оборудуют экранами с расписанием автобусов
На «умных остановках» в Ростове-на-Дону к 1 ноября планируют установить светодиодные экраны со временем прибытия общественного транспорта. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению администрации города Сергей Каменецкого.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Табло будут отображать три строки с данными о маршрутах. Помимо этого, на остановках можно будет зарядить мобильные устройства через USB-порты и вызвать службы «112» с помощью специальной кнопки.
Как сообщал «Ъ–Ростов» ранее, в донской столице установлены 33 подобных павильона, 22 из них подключены к электросетям и интернету.