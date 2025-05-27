В Ростове «умные остановки» оборудуют экранами с расписанием автобусов

На «умных остановках» в Ростове-на-Дону к 1 ноября планируют установить светодиодные экраны со временем прибытия общественного транспорта. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению администрации города Сергей Каменецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Табло будут отображать три строки с данными о маршрутах. Помимо этого, на остановках можно будет зарядить мобильные устройства через USB-порты и вызвать службы «112» с помощью специальной кнопки.

Как сообщал «Ъ–Ростов» ранее, в донской столице установлены 33 подобных павильона, 22 из них подключены к электросетям и интернету.

Наталья Белоштейн