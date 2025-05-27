Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Правящая фракция «Гражданский договор» в парламенте Армении отклонила предложение оппозиции принять заявление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За включение документа в повестку дня проголосовали 27 депутатов, против — 54, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Заявление подчеркивало роль СССР в победе над фашизмом, отмечая Сталинградскую и Курскую битвы. Авторы выделили вклад армянского народа и роль Армянской апостольской церкви и диаспоры. В документе также упоминалось взятие Шуши в Нагорном Карабахе 9 мая 1992 года.

Депутат Асмик Акопян объяснила отказ тем, что текст фокусируется только на СССР, игнорируя вклад США и Великобритании. Она также отметила, что в документе связываются Вторая мировая война и конфликт в Нагорном Карабахе, разделенные 47 годами.

Депутат Арман Егоян добавил, что термин «Великая Отечественная война» используется только в советской историографии, и напомнил, что в начале войны СССР сотрудничал с нацистской Германией.

Один из авторов законопроекта Тигран Абрамян ответил, что заявление основано на неоспоримых исторических фактах. По его словам, документ стал поводом для спекуляций и обсуждается в контексте столкновений геополитических проектов.