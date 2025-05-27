«"Пошуметь" в Париже россиянка может»

27 мая лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют свои матчи на турнире Большого шлема Roland Garros. В женском одиночном разряде путь по сетке начинает шестая ракетка мира, 18-летняя россиянка Мирра Андреева. Она стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису. Кто из представителей нашей страны претендует на высокие места на парижский кортах? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ярких побед в финалах турниров Большого шлема поклонники тенниса от представителей России не видели уже давно. Последний раз триумфатором был Даниил Медведев на US Open в 2021-м. С тех пор от игрока ждали новых свершений.

Но со шлемами больше не складывалось. В этот раз Даниил приехал в Париж, не попадая даже в первую десятку рейтинга. Так что статус одного из главных фаворитов турнира он потерял. Возможности первой ракетки России на этом Roland Garros спрогнозировать сложно считает теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков, который в эти дни работает на парижских кортах: «Сетка у Медведева непростая, но первый круг, наверное, он должен пройти. Его соперником является Кэмерон Норри, но по уровню игры Медведев сейчас повыше и должен обыгрывать британца.

Дальше, начиная с третьего круга, у него уже могут появиться сильные соперники, и я бы не взялся прогнозировать результат российского теннисиста на этом турнире, хотя очень за него переживаю».

Андрей Рублев и Карен Хачанов также далеки от своей лучшей формы, хотя Хачанов уже одержал в Париже первую победу. Он обыграл в первом круге австралийца Александра Вукича в трех сетах. Во время матча Хачанова активно поддерживали трибуны. Выкрики на русском языке были слышны даже во время теле трансляции. Главными же претендентами на победу у мужчин букмекеры считают итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, которые сейчас занимают две первые сточки рейтинга ATP. Если не случится ничего непредвиденного, то именно эти теннисисты должны сойтись в финале.

Правда, итальянцу путь к титулу может преградить Новак Джокович, который пытается выиграть большой шлем 25-й раз в карьере. Но сейчас сербу 38 лет и он далек от идеальной формы, рассказал “Ъ FM” залуженный тренер России Борис Собкин: «Конечно, нельзя сказать, что это Новак Джокович образца 10-летней давности. Но это все еще отличный теннисист. Давайте вспомним 2024 год, когда никто не верил, что он сможет выиграть Олимпиаду, а он победил. Поэтому сбрасывать его со счетов нельзя, но, безусловно, это не тот Новак».

Что же касается одиночного турнира у женщин, то здесь букмекеры считают главной претенденткой белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Среди российских представительниц выделяется юная Мирра Андреева, которая, кстати, ту же Соболенко уже обыгрывала, так что "пошуметь" в Париже в этом году россиянка может. Шестое место в рейтинге в свои 18 лет она занимает не просто так, да и готовность Андреевой к турниру не взывает сомнений. Она сама уверяла журналистов, что в этом сезоне многое может:

«Чувствую, что я стала сильнее, и я могу подавать и двигаться по корту быстрее».

27 мая Андреева уже обыграла испанку Кристину Букшу и прошла в следующий раунд турнира. Кстати, не исключено, что Мирра встретится с Дарьей Касаткиной, которая сменила гражданство и теперь представляет Австралию. И по своему потенциалу Андреева вполне может дойти до полуфинала, а, может быть, и дальше.

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Владимир Осипов