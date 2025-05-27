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ПАО «АПРИ» рекомендовали выплатить 660 млн рублей дивидендов

Совет директоров челябинского застройщика ПАО «АПРИ» рекомендовал по результатам 2024 года выплатить акционерам 660 млн руб. дивидендов. Эта сумма составляет 25% от чистой прибыли компании, сообщает пресс-служба девелопера.

Реестр акционеров закроется 15 июля. На одну ценную бумагу планируется перечислить по 0,6 руб. До 29 июля дивиденды выплатят номинальным держателям и доверительным управляющим, до 19 августа — остальным акционерам.

Девелопер ПАО «АПРИ» является лидером в Челябинской области по объему введенного жилья и входит по этому показателю в топ-25 крупнейших застройщиков России, по данным ЕРЗ РФ за 2024 год. Реализует проекты в пяти регионах, включая Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Железноводск и Дальний Восток.

Виталина Ярховска

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