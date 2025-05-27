В Иерусалиме прошел ежегодный марш националистов

Тысячи радикально настроенных израильтян приняли участие в марше через мусульманский квартал Старого города в Иерусалиме в понедельник, 26 мая. Это ежегодное мероприятие посвящено захвату Израилем Восточного Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года. Как сообщает The Guardian, марш, который финансируется и поддерживается городскими властями Иерусалима, является частью праздничных мероприятий в честь «освобождения» города. На международном уровне захват Восточного Иерусалима не признан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Участники марша скандировали лозунги «Газа наша», «Смерть арабам» и «Пусть их деревни сгорят», несли плакаты с надписями «1967 — Иерусалим, 2025 — Газа». Сообщается, что радикалы нападали и оскорбляли владельцев лавок и прохожих в мусульманском квартале, плевали в женщин, воровали еду в кафе, разгромили книжный магазин, вламывались в жилища. Многие жители квартала заранее закрылись в своих домах, забаррикадировав двери изнутри, многие магазины не работали с середины дня.

Как пишет The Guardian, несмотря на регулярно совершаемое в ходе этих маршей насилие, в Старом городе в это время полицейских не много, и они почти ничего не предпринимают для защиты местных арабов. Как сообщил в интервью газете исследователь НКО Ir Amim Авив Татарски, погромы в мусульманском квартале «лишают людей средств к существованию, лишают их чувства безопасности», а также фактически говорят им: «Вас здесь быть не должно, мы владеем этим местом».

Израиль начал новый этап войны с «Хамасом», подробнее об этом — в материале «Ъ» «На Газу двинулись ''Колесницы Гидеона''».

Алена Миклашевская