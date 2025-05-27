В Самарской области помощника губернатора повысили до главы минэкономразвития

Пост заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области занял Павел Финк. О кадровом назначении сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В марте 2025 года стало известно о том, что Павел Финк стал помощником губернатора Самарской области. До перехода на работу в регион назначенец работал заместителем директора института «ВЭБ. РФ».

Прежний руководитель самарского минэкономразвития Дмитрий Богданов ушел в отставку в марте текущего года. Он работал в региональном правительстве с октября 2018 года.

Георгий Портнов