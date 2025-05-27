В Златоусте арендаторов электросамокатов будут блокировать за нарушение ПДД

Автоинспекторы Златоуста начнут передавать в кикшеринговые компании сведения об электросамокатчиках, нарушающих требования безопасности дорожного движения. Им может грозить ограничение доступа к услуге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Сведения о нарушителях будут передаваться для отправки предупреждения пользователю или блокировки его аккаунта.

Решение принято в рамках встречи представителей кикшеринговых компаний Златоуста с начальником местной ГАИ и замруководителя следственного отдела по Златоусту регионального управления СК РФ.